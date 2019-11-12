Самый высокий рост, самый длинный шпагат. Топ ярких рекордов москвичей

В ноябре в Книгу рекордов России был внесен 95-летний житель Москвы Дмитрий Язов. Он является последним из военачальников, кому было присвоено звание Маршала Советского Союза. Рассказываем, какие еще российские рекорды установили москвичи в 2019 году.

Последний Маршал Советского Союза

Фото: ТАСС/Юрий Лизунов и Александр Чумичев

Дмитрий Тимофеевич Язов получил звание Маршала Советского Союза в 1990 году. Он прошел Великую отечественную войну, получил два серьезных ранения, в том числе в голову и лицо при прорыве блокады Ленинграда в 1943 году. Язов стал последним министром обороны СССР (1987–1991 годы). Более того, он является единственным ныне здравствующим Маршалом Советского Союза. Рекорд был зафиксирован в день 95-летия Язова, 8 ноября 2019 года в Москве.

Самый высокий

Фото: соцсети

Самым высоким россиянином был признан москвич Сергей Ильин. Его рост составляет 224 сантиметра. Интересно, что до девятого класса Сергей не был самым высоким и на уроках физкультуры стоял по росту вторым. Но потом он ежегодно стал прибавлять по 10 сантиметров. До 2008 года он был профессиональным баскетболистом, играл за московское "Динамо", но после травмы спортивную карьеру пришлось оставить. Сегодня Сергей тренирует молодых и иногда играет на любительских турнирах.

Балет под открытым небом

Николай Цискаридзе, несмотря на то, что уже пять лет назад перебрался в Питер и возглавляет Академию русского балета имени Вагановой, танцевальный рекорд решил все же установить в столице. В рамках фестиваля "Мировые балетные каникулы”, который проходил летом на ВДНХ, Николай Цискаридзе дал открытый бесплатный урок по балету. В самом массовом балетном рекорде страны приняли участие гости из разных регионов России и более 10 стран: Японии, Сингапура, Китая, Швеции и других – всего 1 044 человека. Возраст участников был строго от 10 лет, также необходимым условием стал опыт занятий классической хореографией не менее года.

Ходьба вверх ногами

Снимок с видео: Книга рекордов России

Москвич Никита Задёра удивил всех силой своих рук. В сентябре этого года он преодолел на руках внушительное расстояние – 62 метра 80 сантиметров по прямой поверхности. Таким образом, он побил предыдущий рекорд, установленный в Ямало-Ненецком автономном округе в 2018 году. Тогда рекордсменом стал Никита Ребро, преодолевший на руках 37,6 метра.

Шесть раз в кандидаты на пост президента

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Вольфович Жириновский тоже успел зафиксировать свой рекорд в Книге рекордов России. Повод – шестикратное участие в выборах в качестве кандидата на пост президента Российской Федерации. Кандидатура Жириновского выдвигалась в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах. Самое большое количество голосов политик получил в 2008 году – 9,35 процента, наименьшее – в 2000 году – 2,7 процента.

Самая длинная линия из девушек в шпагате

Удивительную картину можно было наблюдать летом в столице на Фрунзенской набережной. 175 очаровательных девушек одновременно сели на шпагат, выстроив таким образом единую линию длиной 377 метров. На месте можно было фиксировать и второй рекорд – стихийно образовавшуюся цепочку из мужчин с восхищенными лицами, которые снимали женскую красоту на свои телефоны.

Коллекция быков и коров

Ирина Бочкова жить не может без парнокопытных. Женщина настолько любит коров и быков, что собирает их изображения в любом виде: статуэтки, значки, брелоки, посуда и бесконечные магниты, покрывающие целые стены в ее доме. Бочкова стала рекордсменом сразу в двух направлениях: самая большая коллекция фигурок с изображением быков и коров – 782 предмета, а также самая большая коллекция посуды с изображением коров и быков в России – 496 приборов.

Самые длинные волосы у мужчины

Обладателем самых длинных волос в России среди мужчин стал житель столицы Александр Разумов. К своим 24 годам Александр сумел отрастить волосы длиной 106 сантиметров. Теперь ему завидуют даже девушки.

40 лет работы грузчиком

Для попадания в российские рекорды необязательно владеть уникальными природными данными или ежедневно оттачивать невероятные трюки. Москвич Юрий Жилин просто работал грузчиком в аэропорту всю жизнь и за свой трудовой стаж попал в Книгу рекордов России. На момент фиксации рекорда (июнь 2019) Юрий отработал в авиакомпании 40 лет три месяца и один день.