224 сантиметра в росте и 56 размер обуви: как живет самый высокий человек в России

Самым высоким человеком, занесенным в Книгу рекордов России в 2019 году, является Сергей Ильин. В 32 года его рост составляет 224 см. Рассказываем, как Сергею живется в Москве, с какими вопросами пристают незнакомцы и где он находит одежду размера 3XL для высоких.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мы договорились встретиться с Сергеем в метро. Несмотря на то что ранее мы не были знакомы, не узнать его в толпе было просто невозможно. При моем росте 170 сантиметров я впервые смотрела на человека, сильно запрокинув голову назад, чтобы увидеть его лицо. Стоя рядом с таким мужчиной, испытываешь невероятный трепет и какое-то фантастическое чувство нереальности происходящего.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей нечасто пользуется метро, предпочитает наземный транспорт. Оно и понятно: в современных вагонах высота потолка составляет 210 сантиметров, и при своем росте 224 сантиметра Сергей туда просто не помещается. Приходится использовать МЦК, хотя дорога до работы при таком раскладе занимает в два раза больше по времени. Но его это не пугает: в пути есть возможность почитать книги по психологии или послушать аудио.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Надо видеть лица окружающих, когда мы заходим в вагон. Люди смотрят на Сергея как на восьмое чудо света! Конечно, многие делают вид, что сидят в телефоне, но на самом деле тайком посматривают в его сторону и переглядываются между собой.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин



С одной стороны, такое внимание может быть назойливым, но с другой, благодаря своему росту мужчина заводит знакомства с интересными людьми. Точнее, горожане сами первыми подходят к Сергею.

Наверное, если бы я был простым человеком, у меня не было бы таких интересных друзей и полезных связей. На улице подходят знакомиться люди из самых разных сфер: спортсмены, бизнесмены, врачи, да все подряд.





Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самые частые вопросы, которые задают окружающие, – это какой рост, вес и размер ноги. Из бытовых тем всех интересует, сколько Сергей ест, какая у него дома кровать, насколько большая ванная и высокие ли потолки в квартире. "Ответы у меня всегда готовы, не первый год на них уже отвечаю", – говорит Сергей. Кстати, вся мебель в его квартире стандартных размеров, потолки 240 сантиметров, только вместо люстр – круглые споты, поэтому столкновений не происходит.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Интересно, что родители Сергея не такие высокие: мама – 175, папа – 183 сантиметра. Хотя сохранилась информация, что один из прапрадедов был ростом 2,2 метра. Сам Сергей до девятого класса стоял вторым на линейке по физкультуре. Однако потом стал резко набирать в росте по 10 сантиметров в год.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Оказалось, что у парня опухоль гипофиза. В его случае давление опухоли на гипофиз спровоцировало избыточное выделение гормона роста. Поэтому в возрасте 14 лет пришлось сделать операцию. Если бы проблема была обнаружена позже, Сергей не только бы продолжил расти, но и мог ослепнуть из-за большого давления на глазные нервы.

Еще в юношестве Сергей стал заниматься баскетболом, тогда его заметили и пригласили в московское "Динамо", где он тренировался с 2004 по 2008 год. Потом баскетболист продолжил спортивную карьеру в Турции, играл в Киргизии и Казахстане. Были перспективы играть в NBA, однако из-за травмы со спортом пришлось завязать. Сегодня Сергей в свободное время проводит частные тренировки и обучает молодежь.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин



Еще одна задача для человека с ростом 224 сантиметра – найти одежду и обувь. По словам Сергея, в Москве есть только два магазина для высоких людей, но ассортимент там не очень разнообразный: "Вроде все есть, но модели деревенские". Одежду размера 3XL-T (tall – для высоких) ему в основном привозят из-за границы друзья. Что-то шьет на заказ. А когда мы зашли в один из московских магазинов обуви, продавцы были в легком шоке, узнав, что у Сергея 55-56-й размер ноги. В магазине смогли предложить максимум 46-й.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зато от желающих сфотографироваться с рекордсменом в столице нет отбоя. На улицах и в магазинах его останавливают с такими просьбами ежедневно, а в центре Москвы вообще невозможно спокойно пройти. Конечно, бывают и неприятные ситуации, когда люди не спрашивают, просто внаглую подходят и фотографируют. Кто-то даже может нахамить, но Сергей уже привык не реагировать.

Бывает, в метро подбегают без спроса и "привета" и начинают фотографироваться. Я таких избегаю, должна быть какая-то культура.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В прошлом году Сергей побывал на встрече самых высоких людей на планете, которая проходила в Париже. Там среди двадцати человек он оказался далеко не первым, а только третьим с конца. Помимо дружбы с людьми своего роста (чаще это спортсмены-баскетболисты), Сергей также поддерживает отношения и с другими рекордсменами России, например с "самым большим бицепсом", "самой долгой планкой", "самой маленькой женщиной" и "самыми длинными ногтями".



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рекордсмен не курит и абсолютно не употребляет алкоголь. На руке он носит спортивный трекер и в обычный день своим широким шагом преодолевает 15 километров, при активной ходьбе – 23. Все городские преграды уже знает и привык обходить .

Я уже интуитивно избегаю преграды. Если постоянно наступать на грабли и тебя по лбу будет хреначить, ты же не будешь на них наступать.





Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Иногда в ответ на очередной вопрос про рост Сергей в шутку отвечает: "Пять метров". И люди под эффектом увиденного верят. Другой вариант: "Мой рост – два пятьсот". "Два пятьсот?! Ого!" – реагируют шокированные незнакомцы, даже не осознавая, что с ними шутят. Была ситуация, когда подбежал человек, начал бить по коленкам и удивленно спрашивать: "Они настоящие?"



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Спит Сергей по пять часов в день, а вот ест не больше, чем обычный человек. На утро может выпить кофе, обед вообще иногда пропускает, а на ужин – тарелка супа. Кстати, еду Сергей любит готовить сам. В его арсенале – борщи, котлеты, тефтели и даже холодец. Текущий вес – 134 килограмма, при этом он собирается худеть, "избавляться от жира".



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несмотря на свой уникальный рост, в остальном Сергей самый простой человек с большой душой и великолепным чувством юмора. Он живет обычной жизнью, смотрит "Джокера", читает книги по психологии и гуляет в любимом Коломенском парке. Сергей открыт для всего нового, и, возможно, однажды мы увидим его не только на баскетбольной площадке или в городском парке, но и в качестве главного героя в кино.