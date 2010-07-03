Уральский школьник запомнил более 13 тыс знаков числа Пи

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Ученик специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета Денис Бабушкин попал в Книгу Рекордов России, запомнив более 13 тысяч знаков числа Пи после запятой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

В университете рассказали, что ученику потребовался год на то, чтобы запомнить 13202 знака числа Пи. Для этого он применял различные методики запоминания знаков.

В пресс-службе уточнили, что для подтверждения рекорда в специальной аудитории число фиксировалось на досках по 1100 цифр на каждой. Ученик справился со своей задачей за 6 часов 20 минут, после чего комиссия Книги рекордов России приняла решение об установлении достижения.

Мировой рекорд принадлежит жителю Индии Раджвиру Мине. Он в 2015 году запомнил 70 тысяч знаков числа Пи.

В феврале этого года четыре рекорда России по устному счету установили школьники в возрасте от семи до десяти лет в столичном образовательном центре "Техноград". Представители Книги рекордов России зафиксировали эти достижения и вручили победителям сертификаты.

