Четыре рекорда России установили школьники в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Четыре рекорда России по устному счету установили школьники в возрасте от семи до десяти лет в столичном образовательном центре "Техноград", передает ТАСС. Представители Книги рекордов России зафиксировали эти достижения и вручили победителям сертификаты.

В категории "Счет двух примеров по 100 однозначных чисел одновременно за наименьшее время" лучшие результаты показали восьмилетний Руслан Мадатов и десятилетний Александр Емельянов. Каждый из них тратил на два примера, появлявшиеся на экране одновременно, всего 0,2 секунды. В таком режиме ребята обработали 100 чисел.

В "Технограде" также определили рекордсменов в номинации "Счет 100 четырехзначных чисел за наименьшее время со стихотворением Александра Пушкина "У Лукоморья дуб зеленый". Семилетний Захар Герман и восьмилетний Руслан Мадатов смогли выполнить каждую арифметическую операцию за 0,3 секунды, параллельно читая наизусть стихотворение Пушкина.

Еще один рекорд установил девятилетний Радомир Зорин − в категории "Счет 100 однозначных чисел по уровню "Друзья + Переход через 100". Он выполнил каждое задание за 0,1 секунды и одновременно продекламировал пушкинские строки. Как пояснили организаторы, на уровне "Друзья + Переход через 100" ответ всегда получается от 91 до 109.

Кроме того, школьники поставили рекорд в категории "Наибольшее количество детей, одновременно выполнивших счет 100 однозначных чисел по теме "Анзан" со скоростью одно действие за 0,4 секунды". Предлагаемые примеры одновременно смогли решить восемь юных участников. На уровне "Анзан" ответы получаются разного числового порядка, уточнили специалисты.

Отмечается,что в соревновании по устному счету в "Технограде" участвовали десять лучших воспитанников Академии развития интеллекта AMAKids в возрасте от шести до 16 лет. Их отобрали по результатам заочного конкурса.

Образовательный комплекс "Техноград" в "Парке знаний" на ВДНХ открылся в сентябре 2018 года. Там обучают 45 профессиям по шести направлениям: оказание услуг населению, креативная индустрия, цифровые технологии, городская инфраструктура, промышленность и предпринимательство.