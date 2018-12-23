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14:18

Более 50 тысяч человек посетили "Техноград" на ВДНХ с его открытия

мэр Москвы Сергей Собянин технологии

14:18

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Фото: портал Москва 24/Денис Гришкин

Более 50 тысяч человек посетили новый образовательный комплекс Москвы "Техноград" за три с половиной месяца. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.

По словам мэра, молодежь выбирает в основном занятия по программированию и промышленные специальности, мамы – мастер-классы по кулинарии, дизайну и флористике, а папы – занятия по строительным и плотницким работам.

"Техноград" открылся на территории "Парка знаний" на ВДНХ в сентябре 2018 года. Его площадь составляет 25,6 тысячи квадратных метров. Здесь можно обучаться 40 специальностям. Список профессий формируется на основе опросов Агентства инноваций, статистики департамента труда и прогнозов министерства образования. На обучение с нуля уходит несколько месяцев, повысить квалификацию или пройти переподготовку можно за несколько недель.

По окончании курса москвичи получают документы государственного образца. Помимо этого, в образовательном комплексе можно узнать больше о разных профессиях, послушать лекции, принять участие в тренингах или мастер-классах.

Юным москвичам в возрасте 11–14 лет в "Технограде" помогают освоить базовые профессиональные навыки, молодым людям (15–35 лет) – совершенствоваться в выбранной профессии, получить дополнительные компетенции. Для москвичей старше 35 лет "Техноград" стал площадкой, где можно познакомиться с актуальными требованиями работодателей, узнать о возможностях трудоустройства и способах повышения квалификации.

Люди старше 50 лет осваивают базовые навыки работы с цифровыми технологиями, узнают, как начать собственное дело. Кроме того, "Техноград" стал популярной площадкой образовательного досуга для всей семьи. В "Технограде" одновременно могут обучаться около 1,9 тысячи человек. По оценкам экспертов, в следующем году гостями и студентами "Технограда" станут примерно 500 тысяч человек.

мэр Москвы Сергей Собянин технологии

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