Фетисов оценил решение WADA отозвать аккредитацию московской лаборатории

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал неприятной новостью решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории.

"Неприятная новость, я отошел от этих дел, нужно сейчас будет поразмыслить по этому поводу. Наверняка ничего хорошего это не повлечет за собой", – приводит его слова "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что WADA отозвало разрешение Московской антидопинговой лаборатории исследовать пробы крови.

Московская лаборатория, деятельность которой уже временно приостанавливалась ​​с января 2020 года, была немедленно уведомлена о решении исполкома WADA, обоснованным несоответствием лаборатории международному стандарту и этическому кодексу. На обжалование решения отводился 21 день.

