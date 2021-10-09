В РУСАДе заявили об отказе обжаловать решение WADA по московской лаборатории

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Исполняющий обязанности главы РУСАДА Михаил Буханов сообщил РИА Новости, что в организации не будут обжаловать решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отозвать разрешение московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов.

Ранее сообщалось, что WADA отозвало разрешение Московской антидопинговой лаборатории исследовать пробы крови.

Московская лаборатория, деятельность которой уже была временно приостановлена ​​с января прошлого года, была немедленно уведомлена о решении исполкома WADA, которое было принято из-за несоответствия лаборатории международному стандарту для лабораторий и его этическому кодексу.

Лаборатории разрешалось в течение 21 дня обжаловать решение в CAS.