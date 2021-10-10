Карпин взял на себя вину за ошибки сборной РФ по футболу в матче со Словакией

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Футболисты не виноваты в том, что у них мало что получалось в игре отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против команды Словакии, заявил главный тренер сборной РФ Валерий Карпин.

Он отметил, что спортсмены не получили новых травм после матча со Словакией.

"Все готовятся к матчу, занимаемся только восстановлением, теорией. Разобрали игру со словаками, переговорил с ребятами. Все, что не получилось, – моя вина, потому что я не так донес до них, не так объяснил. К ребятам нет претензий, это не значит, что я пытаюсь снять с них ответственность", – приводит слова Карпина РИА Новости.

Ранее Карпин рассказал, что у сборной России в прошедшей встрече не получилась игра с мячом. При этом он остался доволен самоотверженностью и самоотдачей национальной команды.

