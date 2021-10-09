Карпин прокомментировал игру сборной России в матче со Словакией

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал игру сборной России в победном матче со сборной Словакии. Об этом пишет РИА Новости.
Матч прошел на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу россиян.
Карпин отметил, что у сборной России в прошедшей встрече не получилась игра с мячом.
"Теряя мяч на второй-третьей передаче, тяжело играть. Получается замкнутая цепочка: потерял мяч – приходится его отбирать. Сил на атаку уже не остается", – заявил главный тренер.
Наставник также объяснил, почему заменил после первого тайма Федора Смолова и Арсена Захаряна. По словам Карпина, причиной стало перестроение игровой модели.
"Баринова отодвинули к воротам, Чистякова выпустили, чтобы обезопасить ворота. Перестроились на 5-4-1 и доиграли до нужного результата", – рассказал тренер.
Карпин добавил, что остался доволен самоотверженностью и самоотдачей национальной команды.
"Была команда, которая умирала на поле. Все бились, боролись", – подытожил наставник.
Ранее полузащитник подмосковного футбольного клуба "Химки" Денис Глушаков покинул расположение сборной России. Сообщалось, что спортсмен получил микротравму задней поверхности бедра в матче 10-го тура РПЛ против тульского "Арсенала", который прошел в субботу, 2 октября.
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