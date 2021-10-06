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Полузащитник подмосковного футбольного клуба "Химки" Денис Глушаков покинул расположение сборной России. Об этом сообщает издание "Спорт-Экспресс".

Известно, что Глушаков получил микротравму задней поверхности бедра в матче 10-го тура РПЛ против тульского "Арсенала", который прошел в субботу, 2 октября.

Таким образом, полузащитник не примет участие в матчах национальной команды против Словакии и Словении.

"Игрок прошел курс терапии, но с учетом того дискомфорта, который испытывает Денис, стало понятно, что он не сможет продолжить подготовительный сбор и ему нужно больше времени для полного восстановления", – объяснил старший врач сборной России Владимир Хайтин.

Уточняется, что место Глушакова в сборной России должен занять полузащитник ФК "Ростов" Данил Глебов, которого вызвали на сборы.

Матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Россия – Словакия пройдет в Казани в пятницу, 8 октября. В свою очередь, встреча со Словенией состоится 11 октября в Мариборе.

Ранее сообщалось, что на матч со Словакией будет допущено до 13,5 тысячи зрителей. Вместимость казанского стадиона составляет 45 тысяч мест. Таким образом, трибуны будут заполнены на 30%.