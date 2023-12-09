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09 декабря, 15:15

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Фестиваль картинга и симрейсинга стартовал в столице

Фестиваль картинга и симрейсинга стартовал в столице

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В Москве стартовал фестиваль картинга и симрейсинга – это новый формат автоспортивных соревнований. Они объединяют реальные и виртуальные гонки.

Фестиваль проходит при поддержке департамента спорта в центре MIKS karting. В рамках фестиваля пройдут три командные гонки. Одни пилоты будут ехать за рулем картинга, другие за симулятором. Правила требуют, чтобы каждый из пилотов команды показал навыки как реальной, так и на виртуальной трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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