09 декабря, 15:15Спорт
Фестиваль картинга и симрейсинга стартовал в столице
В Москве стартовал фестиваль картинга и симрейсинга – это новый формат автоспортивных соревнований. Они объединяют реальные и виртуальные гонки.
Фестиваль проходит при поддержке департамента спорта в центре MIKS karting. В рамках фестиваля пройдут три командные гонки. Одни пилоты будут ехать за рулем картинга, другие за симулятором. Правила требуют, чтобы каждый из пилотов команды показал навыки как реальной, так и на виртуальной трассах.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.