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07 февраля, 15:00

Спорт

День зимних видов спорта отмечают 7 февраля в столице

День зимних видов спорта отмечают 7 февраля в столице

Призер ОИ Ирина Слуцкая рассказала, как в России поддерживают интерес к фигурному катанию

Сергей Собянин рассказал о катках и лыжных трассах в парках Москвы

Москвичам рассказали, как провести День зимних видов спорта

Фигуристка Ирина Слуцкая заявила, что российских спортсменов ждут на международной арене

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Российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала о продюсировании ледовых шоу

Особую программу подготовили в столице в День зимних видов спорта

Новости часа: Собянин открыл новый вестибюль между МЦД-1 и МЦД-4 на Белорусском вокзале

Маршруты наземного транспорта организовали до горнолыжных склонов Москвы

В столице отмечается День зимних видов спорта. Москвичи могут провести праздник активно: в городе работают почти 1 400 катков с натуральным и искусственным льдом, есть свыше 230 километров лыжных трасс, а также склоны для катания на горных лыжах и сноуборде.

Тренироваться можно как самостоятельно, так и с опытными наставниками – занятия проводят в рамках проекта "Мой спортивный район". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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