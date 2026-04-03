На Воробьевых горах прошел кубок по сноуборду среди паралимпийцев. Там выступили участник Предолимпийских игр 2026 года в Италии Филипп Шеббо, двукратная обладательница Хрустального глобуса и многократная чемпионка России по пара-сноуборду Виктория Якимчук, многократная чемпионка России и кубка России по пара-сноуборду Ирина Скачкова и другие спортсмены.

Они протестировали склоны и оценили их безопасность и удобство для людей с инвалидностью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.