На бесплатные спортивные занятия может записаться любой житель Москвы

В Москве проходят бесплатные тренировки по разным видам спорта для всех жителей города. Тренеры проводят различные занятия. Фитрок развивает выносливость, силу и координацию, а также помогает снять психологическое напряжение.

Зумба тонинг представляет собой танцевально-функциональную тренировку с использованием специальных палочек-утяжелителей для формирования мускулатуры. Участники отмечают зажигательную атмосферу и заряд бодрости после занятий.

