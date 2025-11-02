На бесплатные спортивные занятия может записаться любой житель Москвы

График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 15:15

Спорт

В Москве проходят бесплатные тренировки по разным видам спорта для всех жителей города. Тренеры проводят различные занятия. Фитрок развивает выносливость, силу и координацию, а также помогает снять психологическое напряжение.

Зумба тонинг представляет собой танцевально-функциональную тренировку с использованием специальных палочек-утяжелителей для формирования мускулатуры. Участники отмечают зажигательную атмосферу и заряд бодрости после занятий.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоМаксим ШаманинЛариса Соколова

