Роналду может заключить контракт с клубом Саудовской Аравии "Аль-Наср"

Несколько спортивных изданий заявили, что португальский футболист Криштиану Роналду уедет жить в Саудовскую Аравию и будет получать 200 миллионов евро в год. Якобы контракт именитому форварду предложил клуб "Аль-Наср", причем сразу на 2,5 года.

Предложение последовало после громкого расставания Роналду с "Манчестер Юнайтед". Разрыв случился после большого интервью футболиста, где он рассказал, что с ним плохо обращаются в клубе и буквально выживают из команды. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.