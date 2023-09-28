Жерар Депардье продал свое имущество во Франции за 4 млн евро

Актер Жерар Депардье распродает свое имущество. Речь идет о предметах искусства, которые находились в его парижской квартире и персональном хранилище в пригороде французской столицы.

Дело не в нехватке денег у Депардье. Как заявил один из аукционистов актеру нужно немного разгрузиться. В итоге раскуплено 90% лотов. Самым дорогим должна была стать бронзовая скульптура, которую актер в последний момент пожалел и не отдал. За картины и другие предметы он выручили четыре миллиона евро.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.