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28 апреля, 19:15

Шоу-бизнес

Следствие продолжает устанавливать возможных соучастников Блиновской

Следствие продолжает устанавливать возможных соучастников Блиновской

Блогера Елену Блиновскую отправили под домашний арест

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Следствие продолжает устанавливать возможных соучастников Елены Блиновской, которая обвиняется в неуплате налогов и отмывании денег. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета по Москве.

Саму Блиновскую суд отправил под домашний арест. Ей также запретили выходить за пределы жилья без разрешения следователя, общаться с участниками дела, за исключением мужа, и их защитниками, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления.

Об этом сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета по Москве.

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