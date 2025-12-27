Певица Долина начала вывозить вещи из своей бывшей московской квартиры

Певица Лариса Долина начала вывозить вещи из своей бывшей квартиры в столичном районе Хамовники. Ее автомобиль сняла съемочная группа телеканала Москва 24.

Накануне Мосгорсуд повторно рассмотрел заявление покупательницы квартиры Полины Лурье о выселении певицы, ее дочери и внучки. Суд постановил, что Долина должна освободить жилплощадь. Решение вступило в силу немедленно.

