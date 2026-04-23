Мошенники пытались обмануть дочь актрисы Юлии Пересильд. Злоумышленники запугивали девочку и категорически запрещали рассказывать о случившемся родителям, прикрываясь уголовными статьями.

Среди пострадавших от мошенников также оказалась дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Она назвала курьеру код из СМС и сразу поняла, что попалась на уловку. Дочь Михаила Турецкого Эммануэль потеряла все деньги на картах после разговора с лже-сотрудницей горячей линии "Госуслуг".

