Ольга Кормухина и группа Gorky Park выступили на митинг-концерте на Красной площади

На Красной площади организовали митинг-концерт, посвященный десятилетию воссоединения Крыма с РФ. На сцене уже выступили Денис Майданов, Ольга Кормухина, Александр Маршал, группа Gorky Park и многие другие.

16 марта 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум, на котором 96,7 и 95,6% проголосовавших приняли решение вернуться в состав России. Спустя два дня, 18 марта 2014 года, президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ.

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