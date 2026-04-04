Третьяковская галерея передала храму Христа Спасителя старинные иконы

Владимирскую и Донскую иконы Божией матери выставили в храме Христа Спасителя в Москве. Это – уникальные экспонаты эпохи Средневековья. Их передала Третьяковская галерея в безвозмездное пользование на 49 лет.

Для таких старинных произведений искусства необходимы определенные условия, поэтому иконы выставляются в таких витринах, которые поддерживают определенный микроклимат.

