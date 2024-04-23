Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 апреля, 23:55

Новости

Екатеринбуржец залез на балкон на 11-м этаже для спасения бабушки

Екатеринбуржец залез на балкон на 11-м этаже для спасения бабушки

Новости регионов: ураган поломал деревья, заборы и хозпостройки в Татарстане

Новости регионов: подпорная стена рухнула на припаркованные машины в Свердловской области

Слонов помыли на автомойке во Владикавказе

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Брянске

В Уфе задержали 20-летнего водителя, устроившего дрифт

Заморозки превратили дороги Томска в большой каток

В Тюменской области объявлена эвакуация жителей Абатского района

Новости регионов: бывший боец ВДВ спас ребенка с карниза 4-го этажа в Кирове

Новости регионов: легковой автомобиль влетел в остановку с людьми в Саратове

В Екатеринбурге мужчина без страховки залез на балкон на 11-м этаже, чтобы спасти бабушку. Пожилую женщину на лоджии запер двухлетний внук. Соседи услышали плач ребенка и крики бабушки и попытались дозвониться до родителей ребенка, но у них не получилось.

После этого мужчина перелез через балкон соседей квартиры к запертой пенсионерке, после чего открыл балконную дверь отверткой. Спасатель в прошлом был промышленным альпинистом.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
регионыпроисшествиявидеоАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика