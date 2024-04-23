23 апреля, 23:55Новости
Екатеринбуржец залез на балкон на 11-м этаже для спасения бабушки
В Екатеринбурге мужчина без страховки залез на балкон на 11-м этаже, чтобы спасти бабушку. Пожилую женщину на лоджии запер двухлетний внук. Соседи услышали плач ребенка и крики бабушки и попытались дозвониться до родителей ребенка, но у них не получилось.
После этого мужчина перелез через балкон соседей квартиры к запертой пенсионерке, после чего открыл балконную дверь отверткой. Спасатель в прошлом был промышленным альпинистом.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.