Машина застряла в песке во время джиппинга в Краснодарском крае

В Краснодарском крае в селе Витязево машина застряла в песке во время джиппинга. Авто увязло в мокром песке у самой воды.

Выехать самостоятельно водитель не смог. Вытянуть машину удалось с помощью троса. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.