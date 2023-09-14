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14 сентября, 22:30

Новости

Омский губернатор наградил пенсионерку, возившую его по сгоревшей деревне

Омский губернатор наградил пенсионерку, возившую его по сгоревшей деревне

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Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко наградил пенсионерку, возившую его по сгоревшей деревне на самодельном "кабриолете". Надежде Кучумовой было присвоено звание почетного жителя области.

В конце апреля Хоценко показал видео, на котором 80-летняя женщина сидит за рулем самодельной велоколяски. Пенсионерка возила губернатора по деревне, где прожила всю жизнь. Несмотря на возраст, пенсионерка в том числе помогала бороться с возгоранием в населенном пункте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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