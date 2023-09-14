14 сентября, 22:30Новости
Омский губернатор наградил пенсионерку, возившую его по сгоревшей деревне
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко наградил пенсионерку, возившую его по сгоревшей деревне на самодельном "кабриолете". Надежде Кучумовой было присвоено звание почетного жителя области.
В конце апреля Хоценко показал видео, на котором 80-летняя женщина сидит за рулем самодельной велоколяски. Пенсионерка возила губернатора по деревне, где прожила всю жизнь. Несмотря на возраст, пенсионерка в том числе помогала бороться с возгоранием в населенном пункте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.