Новости России: под Геленджиком вода в море окрасилась в красный цвет

07:45
Вода в море под Геленджиком, рядом с известной скалой Парус, окрасилась в красный цвет. Это вызвало беспокойство у многочисленных туристов. Но в администрации города-курорта заявили, что повода для паники нет. Подобное явление происходит несколько раз в год на территории всего Черноморского побережья. Воде такой цвет придают водоросли-макрофиты, для которых теплая морская вода в 30 градусов – самая благоприятная среда.
К борьбе с пожарами в Якутии подключили Леонардо ди Каприо. Американский актер пообещал помолиться, чтобы в Сибири все было хорошо. Это стало результатом переписки Ди Каприо и эко-активистки Розы Дьячковской в Instagram. Девушка буквально закидала актера тысячами сообщений с просьбами помочь распространить информацию о якутских пожарах, и Лео ответил. Ранее актер называл природные пожары одним из признаков климатического кризиса.
В Дагестане две девушки едва не упали в горное ущелье. Они раскачивались на качелях, которые установлены для любителей острых ощущений у обрыва Сулакского каньона. Однако в какой-то момент трос оторвался, и девушки полетели в каньон. И только благодаря скальному выступу, на который упали девушки, все не закончилось трагедией. Прокуратура уже начала проверку. А в региональной администрации заявили, что будут настаивать на сносе подобных объектов.
В Санкт-Петербурге жители района Колпино, где находятся знаменитые "Кресты", рассказали, как их напугали заключенные. Выяснилось, что причиной тому стал футбол. Всю ночь после финала Евро-2020 обитатели следственного изолятора кричали и выбрасывали из окон подожженные предметы. Как выяснилось, начальник СИЗО разрешил посмотреть матч Италия – Англия, а потом выделил еще 10 минут на "выражение эмоций". И они просто зашкаливали. Крики радости от подарка тюремной администрации не давали спать гражданам, чьи дома расположены в километре от "Крестов".
В Казани устроили дискотеку на эвакуаторе, чтобы отбить неправильно припаркованную машину. Молодые люди забрались на платформу и стали зажигать под громкую музыку. На эвакуаторщика просто не обращали внимание. Пришлось вызывать полицию. Пока сотрудники разгоняли тусовщиков, нарушитель сел в свой автомобиль и уехал.
В Пензе снесли уникальный, единственный в России деревянный планетарий, построенный почти 100 лет назад. Об этом сообщило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. По мнению местных активистов, в полном демонтаже не было необходимости – сруб здания требовал только локальных замен. Но власти решили иначе. Хотя раньше в областном правительстве обещали отреставрировать здание. Планетарий построили в 1928 году. До войны здесь была Народная обсерватория. Затем в постройке расположилась гидрометеослужба. В 2011 году здание закрыли на реконструкцию.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: