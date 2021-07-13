Новости России: под Геленджиком вода в море окрасилась в красный цвет

Вода в море под Геленджиком, рядом с известной скалой Парус, окрасилась в красный цвет. Это вызвало беспокойство у многочисленных туристов. Но в администрации города-курорта заявили, что повода для паники нет. Подобное явление происходит несколько раз в год на территории всего Черноморского побережья. Воде такой цвет придают водоросли-макрофиты, для которых теплая морская вода в 30 градусов – самая благоприятная среда.

К борьбе с пожарами в Якутии подключили Леонардо ди Каприо. Американский актер пообещал помолиться, чтобы в Сибири все было хорошо. Это стало результатом переписки Ди Каприо и эко-активистки Розы Дьячковской в Instagram. Девушка буквально закидала актера тысячами сообщений с просьбами помочь распространить информацию о якутских пожарах, и Лео ответил. Ранее актер называл природные пожары одним из признаков климатического кризиса.



В Дагестане две девушки едва не упали в горное ущелье. Они раскачивались на качелях, которые установлены для любителей острых ощущений у обрыва Сулакского каньона. Однако в какой-то момент трос оторвался, и девушки полетели в каньон. И только благодаря скальному выступу, на который упали девушки, все не закончилось трагедией. Прокуратура уже начала проверку. А в региональной администрации заявили, что будут настаивать на сносе подобных объектов.

В Санкт-Петербурге жители района Колпино, где находятся знаменитые "Кресты", рассказали, как их напугали заключенные. Выяснилось, что причиной тому стал футбол. Всю ночь после финала Евро-2020 обитатели следственного изолятора кричали и выбрасывали из окон подожженные предметы. Как выяснилось, начальник СИЗО разрешил посмотреть матч Италия – Англия, а потом выделил еще 10 минут на "выражение эмоций". И они просто зашкаливали. Крики радости от подарка тюремной администрации не давали спать гражданам, чьи дома расположены в километре от "Крестов".

В Казани устроили дискотеку на эвакуаторе, чтобы отбить неправильно припаркованную машину. Молодые люди забрались на платформу и стали зажигать под громкую музыку. На эвакуаторщика просто не обращали внимание. Пришлось вызывать полицию. Пока сотрудники разгоняли тусовщиков, нарушитель сел в свой автомобиль и уехал.



В Пензе снесли уникальный, единственный в России деревянный планетарий, построенный почти 100 лет назад. Об этом сообщило Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры. По мнению местных активистов, в полном демонтаже не было необходимости – сруб здания требовал только локальных замен. Но власти решили иначе. Хотя раньше в областном правительстве обещали отреставрировать здание. Планетарий построили в 1928 году. До войны здесь была Народная обсерватория. Затем в постройке расположилась гидрометеослужба. В 2011 году здание закрыли на реконструкцию.