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Наука

21:23

Эксперт объяснил, в чем главная опасность "Дельта"-штамма коронавируса

наука

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Профессор общественного здравоохранения Калифорнийского университета Эндрю Ноймер дал ответы на самые популярные вопросы о COVID-19, штамме "Дельта" и степени тяжести повторного заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Bloomberg.

В первую очередь ученый отметил, что прививку от COVID-19 необходимо сделать даже переболевшим инфекцией.

По мнению специалиста, главной угрозой "Дельты" является то, что этот штамм коронавируса распространяется очень быстро, а значит, создает еще больше возможностей для создания новых вариантов, способных лучше избегать вакцин.

"Дельта" вызывает у меня беспокойство <...>, но не только она. [Больше всего беспокоит то, что есть] и другие штаммы, ждущие своего часа", – заявил Ноймер.

По его мнению, в США "более чем достаточно" невакцинированных людей, чтобы началась новая волна коронавируса.

Ранее смертность в России в июне выросла на 13,9% по сравнению с прошлогодними показателями. Это объясняется заболеваемостью "Дельта"-штаммом коронавируса.

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