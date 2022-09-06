Новости регионов: забег в поддержку амурского тигра провели во Владивостоке

Благотворительный забег в поддержку амурского тигра, символа Владивостока, прошел в рамках Восточного экономического форума. Пять километров преодолели почти 500 участников, среди них – и министр спорта России Олег Матыцин.

Непогода бегунам совсем не помешала, более того, в этом даже усмотрели символизм. Так, один из организаторов форума заметил: "Сквозь геополитический шторм мы движемся к поставленным целям в жизни, спорте и экономике".

Россия отменила безвизовый режим посещения Курил для граждан Японии. Таким образом, прекращается действие соглашения об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды. Этот договор позволял в максимально облегченном порядке посещать острова их бывшим жителям и членам семей. Правительство Японии направило решительный протест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.