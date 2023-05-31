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Происшествия

Новости регионов: взрыв прогремел в жилом трехэтажном доме в Ростове-на-Дону

Новости регионов: взрыв прогремел в жилом трехэтажном доме в Ростове-на-Дону

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Взрыв прогремел в жилой трехэтажке в Ростове-на-Дону. Момент ЧП сняли камеры наблюдения. Ударной волной вынесло стеклопакеты, из окон вырвалось мощное пламя. Как выяснилось позже, на первом этаже взорвался газовый баллон. Предположительно, в квартире проводили работы по установке натяжного потолка.

Также в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна во время соревнования школьников по футболу. Число пострадавших при обрушении достигло 26 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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