Новости регионов: взрыв прогремел в жилом трехэтажном доме в Ростове-на-Дону

Взрыв прогремел в жилой трехэтажке в Ростове-на-Дону. Момент ЧП сняли камеры наблюдения. Ударной волной вынесло стеклопакеты, из окон вырвалось мощное пламя. Как выяснилось позже, на первом этаже взорвался газовый баллон. Предположительно, в квартире проводили работы по установке натяжного потолка.

Также в Ростове-на-Дону обрушилась трибуна во время соревнования школьников по футболу. Число пострадавших при обрушении достигло 26 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.