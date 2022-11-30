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Движение электропоездов от станции Вербилки до Дубны восстановили после крупной аварии

Движение электропоездов от станции Вербилки до Дубны восстановили после крупной аварии

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Движение электричек от станции Вербилки до Дубны восстановили после крупной аварии. Там накануне поезд врезался в грузовик.

От сильного удара "КамАЗ" откинуло в сторону, один из вагонов сошел с рельсов. Повреждено несколько столбов линии электропередачи.

В электричке в момент аварии было около 35 человек, их пересадили в автобус и довезли до ближайшей работающей станции. Водитель грузовика остался жив.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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