Организатор восхождения на Эльбрус, где погибли 5 человек, арестован. Такое решение принял городской суд Нальчика.

Об этом сообщают СМИ. Денис Алимов останется под стражей на 1 месяц и 28 суток. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.