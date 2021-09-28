Движение между улицами Сретенкой и Трубной перекрыто из-за пожара в доме

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Из-за возгорания в жилом доме полностью перекрыто движение транспорта от улицы Сретенки до улицы Трубной. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

Отмечается, что горит квартира на четвертом этаже.

"Движение транспорта полностью перекрыто от улицы Сретенки до улицы Трубной в обоих направлениях. Движение транспорта осуществляется по параллельным улицам", – говорится в сообщении ГИБДД.

Уточняется, что сотрудники дорожно-патрульной службы дежурят на месте происшествия и обеспечивают безопасность дорожного движения, а также проезд спецтехники к месту пожара.

Ранее из Музея русского импрессионизма в Москве вывели около 60 человек из-за короткого замыкания. Отмечается, что пострадавших в результате происшествия нет. В МЧС рассказали, что по прибытии в здание музея спасатели все проверили и не обнаружили признаков возгорания.