28 апреля, 21:15Происшествия
В Европе произошло масштабное отключение электричества
В Европе произошло масштабное отключение электричества, причиной которого называют редкое атмосферное явление. Согласно другой версии, перебои случились из-за кибератаки. От блэкаута пострадали жители Португалии, Франции, Испании и Андорры.
Оператор электросетей Испании назвал случившееся событием, не имеющим аналогов в истории. На полное восстановление электроснабжения в королевстве может уйти от 6 до 10 часов.
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