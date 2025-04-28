В Европе произошло масштабное отключение электричества, причиной которого называют редкое атмосферное явление. Согласно другой версии, перебои случились из-за кибератаки. От блэкаута пострадали жители Португалии, Франции, Испании и Андорры.

Оператор электросетей Испании назвал случившееся событием, не имеющим аналогов в истории. На полное восстановление электроснабжения в королевстве может уйти от 6 до 10 часов.

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