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28 апреля, 21:15

Происшествия

В Европе произошло масштабное отключение электричества

В Европе произошло масштабное отключение электричества

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В Европе произошло масштабное отключение электричества, причиной которого называют редкое атмосферное явление. Согласно другой версии, перебои случились из-за кибератаки. От блэкаута пострадали жители Португалии, Франции, Испании и Андорры.

Оператор электросетей Испании назвал случившееся событием, не имеющим аналогов в истории. На полное восстановление электроснабжения в королевстве может уйти от 6 до 10 часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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