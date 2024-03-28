Из больниц выписали 90 пострадавших в "Крокус Сити Холле" – Мурашко

Из больниц выписаны 90 человек, пострадавших в результате теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом в четверг, 28 марта, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. По его словам, в тяжелом состоянии остаются 18 человек, в том числе трое детей.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта. Четверо мужчин открыли огонь по посетителям, а затем подожгли здание. По данным на 28 марта, общее число погибших составляет 143 человека, еще 360 пострадали.