Власти Киргизии подняли военный беспилотник для поисков альпинистки Наговициной

Власти Киргизии подняли военный беспилотник для поисков застрявшей в горах москвички Натальи Наговициной. Судя по полученным данным, признаков жизни альпинистка не подает. Подобраться к ней не представляется возможным, сообщили в госкомитете нацбезопасности страны.

Прошло более двух недель с тех пор, как спортсменка застряла на пике Победы на высоте более 7 тысяч метров со сломанной ногой.

