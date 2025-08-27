Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 15:30

Происшествия

Власти Киргизии подняли военный беспилотник для поисков альпинистки Наговициной

Власти Киргизии подняли военный беспилотник для поисков альпинистки Наговициной

СК возбудил дело после ожога мужчины при прорыве трубы в Химках

Пострадавшего при прорыве трубы в Химках доставили с ожогами в больницу

Автомобиль Toyota врезался в мачту освещения в Сергиевом Посаде

В Киргизии не обнаружили признаков жизни застрявшей в горах альпинистки Наговициной

Один человек получил ожоги при прорыве трубы с кипятком в Химках

Утечка на теплотрассе в Химках устранена после прорыва трубы

Новости мира: более 800 человек погибли в Пакистане из-за наводнений

Новости регионов: трех играющих друг с другом медведиц заметили на Камчатке

В Киргизии могут завести дело против турфирмы, организовавшей восхождение Наговициной

Власти Киргизии подняли военный беспилотник для поисков застрявшей в горах москвички Натальи Наговициной. Судя по полученным данным, признаков жизни альпинистка не подает. Подобраться к ней не представляется возможным, сообщили в госкомитете нацбезопасности страны.

Прошло более двух недель с тех пор, как спортсменка застряла на пике Победы на высоте более 7 тысяч метров со сломанной ногой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоРоман КарловНаталия ШкодаАлексей Пименов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика