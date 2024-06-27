Новости мира: лесной пожар вплотную подобрался к водопаду Черчилль в Канаде

В Канаде вышедший из-под контроля лесной пожар вплотную подобрался к водопаду Черчилль. Пришлось остановить одну из крупнейших гидроэлектростанций Северной Америки и эвакуировать 750 жителей ближайших поселков. До жилых кварталов огонь не дошел – помогли дожди, они остановили распространение пожара в трех километрах от домов.

Вулкан Этна в Италии устроил огненное шоу. Он выпустил взрывные фонтаны базальтовой лавы, которая разлетелась на десятки метров вокруг. По данным на 2024 год, это самый высокий действующий вулкан в Европе. У Этны есть от 200 до 400 боковых кратеров, в среднем раз в три месяца из них извергается лава.

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