Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 14:45

Происшествия

Новости мира: лесной пожар вплотную подобрался к водопаду Черчилль в Канаде

Новости мира: лесной пожар вплотную подобрался к водопаду Черчилль в Канаде

Автоэксперт прокомментировал ситуацию с испорченной машиной в Отрадном

Загоравший на детской площадке мужчина извинился перед москвичкой

Новости регионов: в сошедшем с рельсов поезде в Коми нашли тело третьего погибшего

Ударивший контролера автобуса москвич получил условный срок

Полиция задержала мужчину, который напал на женщину на детской площадке

Микроавтобус загорелся рядом с метро "Домодедовская"

Погибшие в ДТП в Краснодаре не были семьей

Движение восстановили на путепроводе Текстильщики-2 после ДТП

Новости мира: военную технику залило пеной для пожаротушения в США

В Канаде вышедший из-под контроля лесной пожар вплотную подобрался к водопаду Черчилль. Пришлось остановить одну из крупнейших гидроэлектростанций Северной Америки и эвакуировать 750 жителей ближайших поселков. До жилых кварталов огонь не дошел – помогли дожди, они остановили распространение пожара в трех километрах от домов.

Вулкан Этна в Италии устроил огненное шоу. Он выпустил взрывные фонтаны базальтовой лавы, которая разлетелась на десятки метров вокруг. По данным на 2024 год, это самый высокий действующий вулкан в Европе. У Этны есть от 200 до 400 боковых кратеров, в среднем раз в три месяца из них извергается лава.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомвидеоАлина ГилеваЕвгений Дуко
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика