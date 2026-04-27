27 апреля, 17:15Происшествия
Полицейские задержали мужчину, угрожавшего пистолетом другому пассажиру
В Москве задержали мужчину, устроившего дебош с предметом, похожим на пистолет, в метро. Инцидент произошел на станции "Яхромская".
По данным следствия, мужчина поссорился с пассажиром, начал угрожать ему, достал предмет, похожий на пистолет, и несколько раз ударил потерпевшего. После этого подозреваемый скрылся.
Нападавшего задержали, пневматический пистолет был изъят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.