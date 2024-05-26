Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 мая, 16:30

Происшествия

Новости мира: 27 человек погибли из-за пожара в парке развлечений в Индии

Новости мира: 27 человек погибли из-за пожара в парке развлечений в Индии

Новости мира: человек погиб из-за наводнения в Армении

Новости регионов: сухогруз врезался в мост в Ростове-на-Дону

Новости мира: ураган разрушил несколько зданий в Доминикане

Пожар на площади 500 квадратных метров вспыхнул в Подольском городском округе

Новости регионов: два теплохода столкнулись в Санкт-Петербурге

ДТП произошло на Сретенке в районе Садового кольца

Новости регионов: ураган разрушил несколько построек в регионах России

Человек погиб в результате аварии на 44-м километре МКАД

Новости регионов: в Белгородской области погибли трое мирных жителей

Пожар произошел в Индии. В Раджкоте загорелся парк развлечений. Временная конструкция в игровой зоне рухнула и перегородила выход. Не менее 27 человек погибли. Большинство из них дети.

Между тем главную награду Каннского кинофестиваля получил фильм "Анора", в котором снялись российские актеры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. На "Золотую пальмовую ветвь" претендовали 22 фильма.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарза рубежомкультуракиновидеоКарина ИльинаЮлия Неклесова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика