26 мая, 16:30Происшествия
Новости мира: 27 человек погибли из-за пожара в парке развлечений в Индии
Пожар произошел в Индии. В Раджкоте загорелся парк развлечений. Временная конструкция в игровой зоне рухнула и перегородила выход. Не менее 27 человек погибли. Большинство из них дети.
Между тем главную награду Каннского кинофестиваля получил фильм "Анора", в котором снялись российские актеры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. На "Золотую пальмовую ветвь" претендовали 22 фильма.
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