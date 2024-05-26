Новости мира: 27 человек погибли из-за пожара в парке развлечений в Индии

Пожар произошел в Индии. В Раджкоте загорелся парк развлечений. Временная конструкция в игровой зоне рухнула и перегородила выход. Не менее 27 человек погибли. Большинство из них дети.

Между тем главную награду Каннского кинофестиваля получил фильм "Анора", в котором снялись российские актеры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова. На "Золотую пальмовую ветвь" претендовали 22 фильма.

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