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26 апреля, 11:30

Происшествия

Новости мира: пожар вспыхнул в Эйлате после атаки баллистическими ракетами и дронами

Новости мира: пожар вспыхнул в Эйлате после атаки баллистическими ракетами и дронами

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Сильный пожар произошел в израильском городе Эйлате после атаки баллистическими ракетами и беспилотниками. Также "Хезболла" устроила засаду израильскому механизированному патрулю. Точных данных о погибших и пострадавших нет.

В США сгорел исторический 500-метровый пирс Оушенсайд в Калифорнии. Он был деревянным, поэтому огонь распространился быстро. Тушение заняло почти три часа.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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