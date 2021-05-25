ФСБ удалось задержать радикала, который планировал взрыв в Норильске 9 мая

ФСБ предотвратила теракт в Норильске. Сотрудникам службы удалось задержать сторонника запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Его обвиняют в подготовке теракта 9 мая.

Спецоперация прошла в Ставропольском крае. Тайник обнаружили в Красноярском. По версии оперативников, мужчина готовился взорвать самодельные устройства в местах массового скопления людей.

У него нашли инструкции по сбору, поражающие элементы, а также переписку, в которой обвиняемый пытался склонить других к организации взрыва в парадной колонне военнослужащих. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.