Новости регионов: штормовое предупреждение объявили в Хабаровском крае

В Хабаровском крае объявлено штормовое предупреждение. В южных районах ожидаются дождь, мокрый снег и сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Снежный циклон также осложнил движение транспорта в регионах Дальнего востока. В аэропортах ждут вылета более 3 тысяч пассажиров. На дорогах края можно увидеть гололед и снежный накат. Жителей и гостей региона просят быть внимательными на дорогах, соблюдать осторожность и по возможности избегать дальних поездок.

После извержения вулкана Шивелуч на Камчатке на много километров вокруг снег покрылся пеплом и стал серым. Жителям рекомендуют соблюдать меры предосторожности, использовать маски и респираторы на открытом воздухе. Ранее вулкан выбросил стол пепла на высоту шесть километров.

