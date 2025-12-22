Криминалисты выяснят все детали взрыва автомобиля на Ясеневой улице, которой произошел 22 декабря. В результате случившийся погиб генерал-лейтенант Вооруженных сил России Фанил Сарваров.

Автомобиль был тщательно осмотрен на месте, в том числе в положении на боку, после чего его увезли на эвакуаторе. Взрывное устройство было прикреплено ко дну машины.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство общеопасным способом" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ". Следователи отрабатывают различные версии преступления. Среди них – причастность украинских спецслужб.

