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22 июля, 23:30

Происшествия

Задержанный рейс Ульяновск – Москва вылетел через несколько часов

Задержанный рейс Ульяновск – Москва вылетел через несколько часов

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Рейс Ульяновск – Москва, задержанный на несколько часов по техническим причинам, вылетел в 23:29 (22:29 по московскому времени).

Вылет изначально был запланирован на 17:10 (16:10 по московскому времени), но затем отложен на несколько часов по техническим причинам. На рейс были зарегистрированы 83 пассажира. На время ожидания вылета авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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