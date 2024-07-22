Задержанный рейс Ульяновск – Москва вылетел через несколько часов

Рейс Ульяновск – Москва, задержанный на несколько часов по техническим причинам, вылетел в 23:29 (22:29 по московскому времени).

Вылет изначально был запланирован на 17:10 (16:10 по московскому времени), но затем отложен на несколько часов по техническим причинам. На рейс были зарегистрированы 83 пассажира. На время ожидания вылета авиакомпания предоставила пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.