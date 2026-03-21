Бензовоз столкнулся с четырьмя легковушками на трассе Ростов – Таганрог

В Ростовской области произошло крупное ДТП с участием бензовоза. На трассе Ростов-Таганрог он столкнулся с четырьмя легковыми автомобилями, после чего загорелся. В результате аварии три человека погибли, еще трое пострадали.

В Сахалинской области на острове Кунашир автомобилисты встретили на дороге медведя. Косолапый не сразу покинул проезжую часть, вернувшись на асфальт после того, как отпрыгнул на обочину.

За уничтожение растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрена уголовная ответственность. Сорванные подснежники могут грозить штрафом до 5 тысяч рублей для граждан, до 20 тысяч для должностных лиц и до миллиона для юридических, а в некоторых случаях – лишением свободы на срок до четырех лет.

