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Новости

19 мая, 23:15

Происшествия

Захарова заявила, что РФ готова помочь Ирану в поисках вертолета президента

Захарова заявила, что РФ готова помочь Ирану в поисках вертолета президента

Площадь возгорания в здании управы района Соколиная Гора достигла 1 200 кв метров

Крупный пожар случился в здании управы района Соколиная Гора на востоке Москвы

Иранское СМИ заявило, что спасатели нашли вертолет президента страны

Захарова заявила, что РФ готова оказать помощь Ирану в поисках вертолета президента

Спасательная операция продолжается на месте посадки вертолета президента Ирана

Спасатели прибыли в район приземления вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси

Вертолет президента Ирана совершил жесткую посадку

Появились первые кадры поисков вертолета президента Ирана

Вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку

Россия готова оказать помощь Ирану в поиска пропавшего вертолета, на борту которого находился президент страны и ряд других высокопоставленных чиновников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

О состоянии президента Ирана Ибрагима Раиси до сих пор ничего неизвестно. В районе места аварийной посадки сейчас действует свыше 60 спасательных отрядов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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