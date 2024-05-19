Захарова заявила, что РФ готова помочь Ирану в поисках вертолета президента

Россия готова оказать помощь Ирану в поиска пропавшего вертолета, на борту которого находился президент страны и ряд других высокопоставленных чиновников. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

О состоянии президента Ирана Ибрагима Раиси до сих пор ничего неизвестно. В районе места аварийной посадки сейчас действует свыше 60 спасательных отрядов.

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