Дочь олигарха извинилась за задержку движения после ДТП с трамваем

Водитель Bentley, которая устроила аварию с трамваем в центре Москвы, обратилась к пассажирам через Instagram.

Дочь миллионера Теймураза Хихинашвили Лимор а своей странице написала, что приносит свои извинения всем, кто не смог доехать вовремя до своих мест назначения. В завершеним девушка пожелала быть всем внимательными за рулем.

Авария случилась на улице Лесной. Там автомобиль Bentley Bentayga неожиданно выскочил на рельсы перед трамваем. В Дептрансе ремонт вагона оценили в полмиллиона рублей. Там также отметили, что девушку из Bentley с начала года уже 26 раз ловили за нарушение правил дорожного движения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.