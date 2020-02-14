Британца в Египте обвинили в домогательствах за касание сотрудника аэропорта

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Жителя Великобритании Тони Камоччио обвинили в сексуальном домогательстве во время посещения Египта. Члены семьи задержанного мужчины уверяют, что он не сделал ничего особенного, сообщает "Газета.ру".

51-летний британец, проживающий в графстве Суррей, был арестован египетской полицией. По версии отца четверых детей, он всего лишь похлопал по плечу сотрудника аэропорта в качестве благодарности.

Родственники задержанного мужчины добиваются его освобождения в Хургаде.

Ранее в феврале сообщалось о задержании туристки из Великобритании на Мальдивах. На видео, которое распространилось по Сети, заметно, как женщина отбивается от сотрудников правоохранительных органов. Уточняется, что она нарушила местный закон – на Мальдивах ходить в бикини можно только в пляжной зоне.

