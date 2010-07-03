Дело Кевина Спейси о сексуальных домогательствах закрыли после смерти обвинителя

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Дело о подозрении в сексуальных домогательствах, фигурантом которого стал известный голливудский актер Кевин Спейси, закрыли в связи со смертью обвинителя. Об этом сообщило издание "Газета.ру".

Известно, что решение о прекращении дела вынесли в окружной прокуратуре Лос-Анджелеса. В ведомстве объяснили, что доказать вину или невиновность обвиняемого будет невозможно без участия жертвы. Пострадавшим по делу проходил анонимный массажист, которого актер якобы заставил коснуться своих гениталий в 2016 году.

Летом стало известно о закрытии другого дела против Кевина Спейси. От гражданского иска добровольно отказался 21-летний Уильям Литтл. Обвинитель не стал давать показания о пропавшем мобильном телефоне, в котором, предположительно, могли быть улики, указывающие на невиновность Спейси.