16 ноября, 09:15

Происшествия

Врачи провели ампутацию пальцев правой руки пострадавшему в Красногорске школьнику

Врачи провели ампутацию пальцев правой руки пострадавшему в Красногорске школьнику

Десятилетний мальчик из Красногорска находится в отделении интенсивной терапии после взрыва устройства, замаскированного под десятирублевую купюру. Ребенку провели операцию по ампутации пальцев правой руки, сейчас он находится под постоянным наблюдением врачей в центре имени Рошаля.

По данным СКР, взрывное устройство массой 10 граммов в тротиловом эквиваленте было заложено в подарочную упаковку. Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил мальчика в больнице, а в минсоцразвития призвали родителей объяснять детям правила безопасности при обнаружении подозрительных предметов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

