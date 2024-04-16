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16 апреля, 13:30

Происшествия

Новости мира: военная полиция в Израиле атаковала Еврейский центр Торы

Новости мира: военная полиция в Израиле атаковала Еврейский центр Торы

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В Израиле военная полиция атаковала Еврейский центр Торы в Иерусалиме и избила евреев-антисионистов. Это произошло в районе Меа-Шеарим. Там некоторые жители вывешивают на своих домах палестинские флаги и другие знаки солидарности с арабами.

США не будут помогать Украине в перехвате воздушных целей таким же образом, как помогли Израилю во время иранской атаки. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Керби. По его словам, речь идет о разных конфликтах.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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