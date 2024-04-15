Экспертизы начали проводить после обысков в клинике хирурга Тимура Хайдарова

Столичные следователи опечатали операционные в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Как сообщили в СК по Москве, обыски провели и в медицинском учреждении, и в доме хирурга.

В целях всестороннего расследования назначены судебные экспертизы. По данным на 15 апреля, следователи ждут результатов нескольких экспертиз – от санитарных до криминалистических.

На фото, которые публикует ведомство по итогам обысков, видны просроченные стерильные изделия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.