15 апреля, 18:30Происшествия
Экспертизы начали проводить после обысков в клинике хирурга Тимура Хайдарова
Столичные следователи опечатали операционные в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Как сообщили в СК по Москве, обыски провели и в медицинском учреждении, и в доме хирурга.
В целях всестороннего расследования назначены судебные экспертизы. По данным на 15 апреля, следователи ждут результатов нескольких экспертиз – от санитарных до криминалистических.
На фото, которые публикует ведомство по итогам обысков, видны просроченные стерильные изделия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.