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15 апреля, 18:30

Происшествия

Экспертизы начали проводить после обысков в клинике хирурга Тимура Хайдарова

Экспертизы начали проводить после обысков в клинике хирурга Тимура Хайдарова

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Следователи частично приостановили работу клиник Тимура Хайдарова

Столичные следователи опечатали операционные в клинике пластического хирурга Тимура Хайдарова. Как сообщили в СК по Москве, обыски провели и в медицинском учреждении, и в доме хирурга.

В целях всестороннего расследования назначены судебные экспертизы. По данным на 15 апреля, следователи ждут результатов нескольких экспертиз – от санитарных до криминалистических.

На фото, которые публикует ведомство по итогам обысков, видны просроченные стерильные изделия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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